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Коммерсантъ FM
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Фигурантам дела о взятке при госзаказе для Минобороны смягчили обвинение

Завершены следственные действия по делу экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, сообщила пресс-служба СКР. Он обвиняется в получении взятки от генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» (КШФ) Александра Свистунова.

Изначально господин Демчик обвинялся в получении взятки в особо крупном размере — более 1 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Однако в ходе следствия размер взятки был пересмотрен. Теперь его обвиняют в получении крупной взятки — менее 1 млн руб. (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Александру Свистунову также смягчили обвинение с дачи особо крупной взятки до просто крупной (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 году Минобороны заключило более 20 контрактов с Княгинской швейной фабрикой на поставку вещевого имущества для нужд армии на сумму более 1,4 млрд руб. Господин Демчик получил от гендиректора предприятия взятку в крупном размере за привлечение КШФ в качестве соисполнителя по госконтрактам. Точная сумма взятки не указывается.

В августе 2024 года Владимир Демчик был задержан. Александра Свистунова задержали в октябре 2024 года. На имущество Владимира Демчика наложен арест на сумму более 100 млн руб., на имущество Александра Свистунова — на сумму свыше 35 млн руб.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Взятка повторного использования».

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