Кабмин направит 240 млн на выплаты пострадавшим при атаках ВСУ белгородцам

Правительство России решило направить более 240 млн руб. из своего резервного фонда на выплаты белгородцам, пострадавшим при атаках ВСУ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, до 112,5 млн руб. предусмотрено на выплаты жителям региона, полностью утратившим имущество первой необходимости, до 41,25 млн — тем, кто утратил имущество частично. Еще до 90 млн руб. запланировано на «единовременную материальную помощь» гражданам.

В 2024 году на эти цели кабмин выделил Белгородской области из своего резервного фонда около 1,5 млрд руб.

Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что 16 января правительство России может принять решение о выделении области 5 млрд руб. на строительство или покупку жилья для 936 семей. По его словам, в случае получения транша на поддержку смогут рассчитывать собственники разрушенных при обстрелах домов и жители отселенных населенных пунктов.

Алина Морозова