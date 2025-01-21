Более 60 собственников частных зданий в Петербурге не справились с циклоном «Чарли»

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга провели мониторинг соблюдения правил очистки кровель 400 нежилых зданий после прошедшего над городом циклона «Чарли», который принес обильные осадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Как сообщили 21 января в ГАТИ, по итогам проверки было установлено, что 65 собственников не справились с задачей незамедлительно убирать снег с крыш, что должны были сделать по регламенту.

«С частными владельцами проводились консультирования, объявлялись предостережения. По некоторым случаям падения наледи готовятся материалы для привлечения к ответственности. По итогу профилактической работы все нарушения были устранены»,— уточнили в инспекции.

Напомним, что в ближайшие несколько дней, по сообщениям синоптиков, циклоны снова принесут в Петербург мокрый снег, ветер и «температурные качели».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские дорожники увеличили вывоз снега до рекордных значений после прошедших в городе снегопадов.

Андрей Цедрик