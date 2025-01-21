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После солнечных дней в Петербург вернется снег

Вечером 21 января в Санкт-Петербурге местами пройдет небольшой снег. Погодные условия в Северной столице будет формировать надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Несколько дней в Петербурге наблюдались солнечные дни. Теперь же сухой и относительно морозный гребень антициклона постепенно покинет город. Вместе с осадками ожидается понижение температурного фона.

Температура воздуха 21 января опустится до -5…-7 градусов. Атмосферное давление будет снижаться и дойдет до 770 мм рт. ст., что выше нормы. На следующий день прогнозируют временами снег и -1…-3 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские дорожники увеличили вывоз снега до рекордных значений.

Татьяна Титаева

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