В Татарстане планируют открыть пять отелей сети дорожных гостиниц
Пять трехзвездочных отелей сети дорожных гостиниц «ЗА Отель», каждый из которых рассчитан на 49 номеров, планируется открыть в Татарстане. Об этом сообщил генеральный директор компании ООО «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников на итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по развитию туризма.
«Мы сейчас в больших надеждах находимся в переговорах с Нижнекамском, Альметьевском, Елабугой и просматриваемся к одному объекту в районе Иннополиса», — рассказал он.
В Татарстане уже работают два отеля сети — «ЗА Казань М7» и «ЗА Казань-Аэропорт», который открыли к саммиту стран БРИКС.
Ранее сообщалось, что уровень загрузки гостиниц в республике на 25% выше, чем в среднем по России.