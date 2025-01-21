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В Татарстане планируют открыть пять отелей сети дорожных гостиниц

Пять трехзвездочных отелей сети дорожных гостиниц «ЗА Отель», каждый из которых рассчитан на 49 номеров, планируется открыть в Татарстане. Об этом сообщил генеральный директор компании ООО «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников на итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по развитию туризма.

«Мы сейчас в больших надеждах находимся в переговорах с Нижнекамском, Альметьевском, Елабугой и просматриваемся к одному объекту в районе Иннополиса», — рассказал он.

В Татарстане уже работают два отеля сети — «ЗА Казань М7» и «ЗА Казань-Аэропорт», который открыли к саммиту стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что уровень загрузки гостиниц в республике на 25% выше, чем в среднем по России.

Дарья Сайфиева

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