На пляжах Анапы снова обнаружили повторные выбросы мазута

В ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило фрагменты мазута. Сегодня утром команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели мониторинг закрепленных за ними участков, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 пляжных территориях. Основное внимание уделяют сбору мазута у воды, после чего проводят более тщательную очистку остальной части пляжей.

Ранее стало известно, что выбросы мазута также обнаружили на берегу Азовского моря в Славянском районе. Там волонтеры и спасатели собрали уже 150 кг загрязненного грунта.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. Судна перевозили около 9,2 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате аварии мазут попал в Черное море.

Анна Гречко