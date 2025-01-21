Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На пляжах Анапы снова обнаружили повторные выбросы мазута

В ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило фрагменты мазута. Сегодня утром команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели мониторинг закрепленных за ними участков, сообщает оперштаб региона.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

Выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 пляжных территориях. Основное внимание уделяют сбору мазута у воды, после чего проводят более тщательную очистку остальной части пляжей.

Ранее стало известно, что выбросы мазута также обнаружили на берегу Азовского моря в Славянском районе. Там волонтеры и спасатели собрали уже 150 кг загрязненного грунта.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. Судна перевозили около 9,2 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате аварии мазут попал в Черное море.

Анна Гречко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...