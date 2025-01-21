На пляжах Анапы снова обнаружили повторные выбросы мазута
В ночь с 20 на 21 января на берег Анапы выбросило фрагменты мазута. Сегодня утром команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели мониторинг закрепленных за ними участков, сообщает оперштаб региона.
Фото: оперштаб Краснодарского края
Выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на 23 пляжных территориях. Основное внимание уделяют сбору мазута у воды, после чего проводят более тщательную очистку остальной части пляжей.
Ранее стало известно, что выбросы мазута также обнаружили на берегу Азовского моря в Славянском районе. Там волонтеры и спасатели собрали уже 150 кг загрязненного грунта.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. Судна перевозили около 9,2 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате аварии мазут попал в Черное море.