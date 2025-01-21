Умер французский режиссер Бертран Блие

В возрасте 85 лет умер французский кинорежиссер, сценарист и писатель Бертран Блие. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление его семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бертран Блие в 2006 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Бертран Блие в 2006 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Le Figaro называет Бертрана Блие «одним из последних гигантов французского кино». Он родился в семье актера Бернара Блие, свою режиссерскую карьеру начал в 1963 году с фильма «Гитлер? Не знаю». Получил известность после выхода в 1974 году кинокартины «Вальсирующие», которая также открыла публике актера Жерара Депардье.

В качестве режиссера снял 20 фильмов, в том числе «Если бы я был шпионом» (1967), «Холодные закуски» (1979), «Отчим» (1981), «Наша история» (1984), «Вечернее платье» (1986). Его комедия «Приготовьте носовые платки» (1977) получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Последней работой мастера стал «Исключительный кортеж» (2019), в котором одну из главных ролей также исполнил Жерар Депардье. За свою карьеру Бертран Блие написал сценарии для 24 фильмов.