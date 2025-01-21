Гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс умер в 65 лет

Британский гитарист и вокалист Джон Сайкс умер вчера, 20 января, в возрасте 65 лет. Он наиболее известен как гитарист рок-групп Whitesnake, Thin Lizzy и Tygers of Pan Tang. Сайкс также был фронтменом хард-рок-группы Blue Murder. Выпустил несколько сольных альбомов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Сайкс в 2007 году

Фото: Neil Lupin / Redferns Джон Сайкс в 2007 году

Фото: Neil Lupin / Redferns

Как сообщается на его официальной странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), музыкант умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Джон Сайкс родился 29 июля 1965 году в городе Рединг в Англии. Он самостоятельно научился играть на гитаре. Как гитарист дебютировал в треке «She's No Angel» группы Streetfighter, куда пришел по приглашению своего друга Мервина Голдсуорти. Профессионально Сайкс занялся музыкой в 1980-х годах, когда пришел в Tygers of Pan Tang. С его участием группа выпустила две пластинки.

Спустя два года гитарист покинул группу, попав в Bablands, а позже присоединился к Thin Lizzy. Позднее Джон Сайкс играл в группе Whitesnake и выпустил с командой два альбома — в 1984 и 1987 годах. После ухода из Whitesnake создал группу Blue Murder.