Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс умер в 65 лет

Британский гитарист и вокалист Джон Сайкс умер вчера, 20 января, в возрасте 65 лет. Он наиболее известен как гитарист рок-групп Whitesnake, Thin Lizzy и Tygers of Pan Tang. Сайкс также был фронтменом хард-рок-группы Blue Murder. Выпустил несколько сольных альбомов.

Джон Сайкс в 2007 году

Джон Сайкс в 2007 году

Фото: Neil Lupin / Redferns

Джон Сайкс в 2007 году

Фото: Neil Lupin / Redferns

Как сообщается на его официальной странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), музыкант умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Джон Сайкс родился 29 июля 1965 году в городе Рединг в Англии. Он самостоятельно научился играть на гитаре. Как гитарист дебютировал в треке «She's No Angel» группы Streetfighter, куда пришел по приглашению своего друга Мервина Голдсуорти. Профессионально Сайкс занялся музыкой в 1980-х годах, когда пришел в Tygers of Pan Tang. С его участием группа выпустила две пластинки.

Спустя два года гитарист покинул группу, попав в Bablands, а позже присоединился к Thin Lizzy. Позднее Джон Сайкс играл в группе Whitesnake и выпустил с командой два альбома — в 1984 и 1987 годах. После ухода из Whitesnake создал группу Blue Murder.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...