В аэропорту Сочи ветераны войны получат бесплатное обслуживание

В преддверии 80-летия Победы в ВОВ аэропорт Сочи объявил о предоставлении бесплатных услуг для ветеранов, инвалидов войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма и тружеников тыла. В рамках этой инициативы пассажиры смогут воспользоваться привилегиями, направленными на создание комфортных условий при путешествии, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Среди предложенных услуг — бесплатное обслуживание в зале повышенного комфорта для внутренних рейсов и бизнес-зале международного сектора. В этих зонах ветеранам предложат горячее питание и напитки, а также отдых в зале. Специалисты предусмотрели приоритетную регистрацию на стойках бизнес-класса, что обеспечит минимальное ожидание и быстрое получение посадочных документов, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Также участники программы смогут воспользоваться услугой приоритетного прохождения предполетного досмотра Fast Track. Для получения этих привилегий необходимо предъявить удостоверение ветерана или инвалида войны при посещении указанных зон обслуживания.

«Ъ-Сочи» писал, что пассажиропоток в аэропорту курорта превысил 13,7 млн человек, снизившись на 1,3% относительно 2023 года (13,9 млн человек). Лидерами по объему пассажиропотока на международных маршрутах стали Стамбул (386 тыс. пассажиров), Анталья (309 тыс.), Ереван (239 тыс.), Ташкент (109 тыс.) и Дубай (93 тыс.).

Мария Удовик