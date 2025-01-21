Алексей Степанов стал зампредом комитета нижегородского заксобрания по АПК
Комитет заксобрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу одобрил назначение Алексея Степанова заместителем председателя комитета. Господин Степанов по основному месту работы является гендиректором сельхозпредприятия АО "Ильино-Заборское".
депутат заксобрания Нижегородской области Алексей Степанов
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
С предложением о назначении вышел руководитель комитета Игорь Тюрин. У него сейчас есть один зам — Игорь Гордеев. Еще одним был депутат Александр Ефремцев, скоропостижно умерший в октябре 2024 года.
Игорь Тюрин отметил, что ему как председателю нужна поддержка по выездам в районы и курированию различных программ. Депутат Степанов будет исполнять обязанности заместителя на непостоянной основе.