ЕС готов обсудить реформу ВОЗ на фоне решения Трампа выйти из организации

В Евросоюзе готовы обсудить возможность проведения реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне решения президента США Дональда Трампа о выходе страны из организации. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова. По ее словам, в ЕС обеспокоены решением нового президента США выйти из международной организации, которая координирует работу в области здравоохранения в рамках системы ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Если мы хотим быть устойчивыми к глобальным угрозам здоровью, нам необходимо глобальное сотрудничество»,— сказала журналистам Ева Грнцирова сегодня, 21 января (цитата по AFP). «Мы надеемся, что администрация США обдумает все это до официального выхода»,— добавила она.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения сразу после вступления в должность 20 января. В документе отмечается, что население Китая почти в три раза превышает количество людей, проживающих в США, однако при этом КНР переводит в бюджет ВОЗ на 90% меньше средств. По мнению Дональда Трампа, такой порядок уплаты взносов является несправедливым. Представитель ВОЗ Тарик Яшаревич выразил сожаление в связи с решением Дональда Трампа и выразил надежду, что американские власти изменят позицию.

Подробнее о вступлении Трампа в должность президента — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Анастасия Домбицкая