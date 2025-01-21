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Коммерсантъ FM
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ВОЗ сожалеет о решении Трампа выйти из организации

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич на брифинге в Женеве заявил, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа выйти из организации. Он выразил надежду, что в будущем американские власти США изменят свою позицию.

«Всемирная организация здравоохранения выражает сожаление в связи с заявлением о том, что Соединенные Штаты намерены выйти из организации»,— сказал Тарик Яшаревич (цитата по AFP).«Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение, и мы очень рассчитываем на конструктивный диалог, нацеленный на благо как самих американцев, так и людей по всему миру»,— сказал он (цитата по Reuters).

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения сразу после вступления в должность 20 января. В документе отмечается, что население Китая почти в три раза превышает количество людей, проживающих в США, однако при этом КНР переводит в бюджет ВОЗ на 90% меньше средств. По мнению Дональда Трампа, такой порядок уплаты взносов является несправедливым.

Подробнее об инаугурации Трампа — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Анастасия Домбицкая

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