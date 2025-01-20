Российские военнослужащие отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления за прошедшие сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также российские военнослужащие поразили украинские формирования в районе курских населенных пунктов Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Южный.

За последние сутки ВСУ лишились более 460 человек. Также ВС РФ уничтожили 57 автомобилей, девять боевых бронированных машин, пять артиллерийских орудий, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, четыре пункта управления БПЛА, бронетранспортер, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), бронированную ремонтно-эвакуационную машину и склад боеприпасов.

В общий состав потерь украинских формирований вошли более 53 330 военнослужащих, 1 581 боевая бронированная машина, 1 565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 175 бронетранспортеров, 94 станции РЭБ, 44 пусковые установки РСЗО, 31 единица инженерной и другой техники, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, четыре РЛС ПВО и командно-штабная машина.

Сутками ранее ВСУ потеряли на Курском направлении более 210 военнослужащих, а также — шесть автомобилей, пять боевых бронированных машин, боевую машину пехоты, артиллерийское орудие и миномет.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова