В составе мобильного приложения «Госуслуги 2.0» в этом году заработает новый сервис «Госконсьерж» для удаленного обращения в МФЦ. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры Татарстана Илья Начвин в докладе об итогах работы цифровых платформ обратной связи с населением в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году запустят новый сервис «Госконсьерж»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году запустят новый сервис «Госконсьерж»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для получения муниципальных услуг через новый сервис нужно будет включить видеотрансляцию в приложении «Госуслуги 2.0» на телефоне и по видеозвонку пообщаться с сотрудником МФЦ.

При помощи камеры телефона граждане смогут сразу же сделать скан необходимых документов и заявлений и предоставить их в МФЦ для получения услуги.

«Мы планируем, что этот сервис для наших граждан будет прорывным и каждый из нас будет им пользоваться. Это очень удобный сервис, который давно стоило сделать», - отметил Илья Начвин.

Ранее Минцифры Татарстана предупредило, что аферисты начали звонить от имени сотрудников МФЦ и просить у людей проверочный код доступа для входа в «Госуслуги».

Дарья Сайфиева