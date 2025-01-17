Минцифры Татарстана предупредило о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ

Аферисты звонят от имени специалистов из МФЦ и пытаются выманить у людей код доступа для входа в «Госуслуги», сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Жительнице Казани неизвестные от лица сотрудников МФЦ предложили записаться на прием в офисе для перерасчета пенсии и даже назвали ее личные данные, рассказал руководитель ведомства.

Для записи в удобное время женщину попросили сделать еще один звонок с целью выманить код для входа в «Госуслуги». Пенсионерка насторожилась, что беседа происходит в WhatsApp, и прервала разговор.

«Звонок из МФЦ носит информационный характер и поступает, если есть необходимость уведомить заявителя о том, что документы готовы, по техническим причинам прием переносится на другое время, необходимо внести исправления в поданное заявление», — отметил Айрат Хайруллин.

Сотрудники МФЦ не обращаются к гражданам в мессенджерах и звонят только с единого номера +7 843 222-06-20, также напомнил глава Минцифры Татарстана.

Мошенники также начали обходить дома под видом полицейских и собирать у татарстанцев биометрию и личные данные якобы для подготовки к переписи населения, сообщили в МВД Татарстана.

Дарья Сайфиева