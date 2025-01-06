Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новые ярославские туруказатели делает больница ФСИН из Нижнего Тагила

В Ярославской области идет установка новых туристических указателей с необычным дизайном: на высоких деревьях размещены панели с информацией о местных достопримечательностях, а над ними — медведи с секирами. Как следует из карточки контракта, опубликованной на портале госзакупок, указатели были созданы в лечебной исправительной колонии №51 в Нижнем Тагиле Свердловской области. Стоимость контракта составила 38,6 млн руб.

Эскиз указателя

Эскиз указателя

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Эскиз указателя

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Контракт на изготовление указателей заключен между министерством туризма Ярославской области и ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области. Выздоравливающие осужденные учреждения работают на производстве сувениров, изделий из дерева и металлоконструкций.

Указатели будут установлены в разных районах области: три указателя в Ярославле, двенадцать — в Ярославском районе, десять — в Переславском, шесть — в Ростовском, четыре — в Рыбинском, по два — в Угличском и Некрасовском и один — в Тутаевском. Они будут указывать на такие места, как Ярославский зоопарк, Толгский монастырь, Вятское, замок Понизовкина, Годеново, Синий камень, музей «Ботик Петра Первого», музей-усадьбу «Карабиха», Музей советской эпохи, Ростовский кремль, комплекс в Хопылево, музей «Космос», Музей гидроэнергетики, Николо-Сольбинский монастырь и Речной вокзал. Срок исполнения контракта — до 30 ноября 2024 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что высота указателей составит 7 метров. Первоначально планировалось поставить 35 объектов, в контракте фигурирует 40 МАФов двух видов. По данным «Руспрофайл», ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области являлась поставщиком в 125 государственных контрактах на сумму 685 645 247 руб.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...