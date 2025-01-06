Новые ярославские туруказатели делает больница ФСИН из Нижнего Тагила

В Ярославской области идет установка новых туристических указателей с необычным дизайном: на высоких деревьях размещены панели с информацией о местных достопримечательностях, а над ними — медведи с секирами. Как следует из карточки контракта, опубликованной на портале госзакупок, указатели были созданы в лечебной исправительной колонии №51 в Нижнем Тагиле Свердловской области. Стоимость контракта составила 38,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз указателя

Фото: Михаил Евраев, Telegram Эскиз указателя

Фото: Михаил Евраев, Telegram

Контракт на изготовление указателей заключен между министерством туризма Ярославской области и ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области. Выздоравливающие осужденные учреждения работают на производстве сувениров, изделий из дерева и металлоконструкций.

Указатели будут установлены в разных районах области: три указателя в Ярославле, двенадцать — в Ярославском районе, десять — в Переславском, шесть — в Ростовском, четыре — в Рыбинском, по два — в Угличском и Некрасовском и один — в Тутаевском. Они будут указывать на такие места, как Ярославский зоопарк, Толгский монастырь, Вятское, замок Понизовкина, Годеново, Синий камень, музей «Ботик Петра Первого», музей-усадьбу «Карабиха», Музей советской эпохи, Ростовский кремль, комплекс в Хопылево, музей «Космос», Музей гидроэнергетики, Николо-Сольбинский монастырь и Речной вокзал. Срок исполнения контракта — до 30 ноября 2024 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что высота указателей составит 7 метров. Первоначально планировалось поставить 35 объектов, в контракте фигурирует 40 МАФов двух видов. По данным «Руспрофайл», ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области являлась поставщиком в 125 государственных контрактах на сумму 685 645 247 руб.

Антон Голицын