За месяц по обходу Нижнекамска и Челнов проехали 670 тысяч автомобилей

За первый месяц работы нового участка трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов по нему проехали 670 тысяч автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ежедневно по дороге в среднем проезжают 11 480 машин. Максимальная нагрузка была зафиксирована 2 января — в этот день через мост через Каму проехали 38 тысяч автомобилей.

Движение на участке протяженностью 81 км открыли 22 декабря 2024 года. Он включает 10 мостов, пять транспортных развязок и 11 путепроводов. Новый обход позволил разгрузить основной коридор М-7, ведущий от поворота на Костенеево до Набережных Челнов, а также трассу Р-239 Казань – Оренбург.

Анар Зейналов