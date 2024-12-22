Президент РФ открыл движение по обходу Челнов и Нижнекамска на М-7

Президент России Владимир Путин открыл движение по обходу Набережных Челнов и Нижнекамска, на участке трассы М-7. Об этом рассказали в пресс-службе раиса Татарстана.

Открытый участок на трассе М-7 протяженностью 81 км включает 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов, четыре многофункциональных центра.

Владимир Путин напомнил, что в конце декабря ввели участок автотрассы М-12 от Москвы до Казани. Дорога оказалась очень востребованной. Трассой воспользовались более 26 млн водителей, которые перевезли около 70 млн тонн грузов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил Владимиру Путину, что новый участок на М-7 позволит сэкономить час поездки, т.к. раньше водителям приходилось ездить через Набережные Челны или плотину.

Сегодня президент России также открыл обновленный аэропорт в Чебоксарах.

Диана Соловьёва