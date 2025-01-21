Претендент на должность главы Кургана попросил продлить срок приема документов

Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, который собирался участвовать в очередном конкурсе по отбору кандидатов на должность главы регионального центра, попросил продлить срок приема документов. Соответствующее обращение он направил руководству представительного органа 21 января. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам депутата, он не успевает подготовить свою программу, так как получил от разных общественных объединений много предложений, которые пока не смог «переработать». «Не хочется относиться к этому формально, потому что эта программа не только для конкурса на пост главы города, думаю в последующем с нашими друзьями и товарищами будем брать ее за основу при участии в выборах в гордуму»,— сообщил Яков Сидоров.

Прием документов от претендентов на должность главы Кургана завершается в 16 часов 21 января. До сих пор гордума не сообщала о поступлении заявок.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», выбрать мэра Кургана планировалось еще в декабре прошлого года, но конкурс признали несостоявшимся. Один из двух кандидатов — Дмитрий Жуковский отказался от участия после того, как получил мандат депутата гордумы. Вторым претендентом был исполняющий полномочия мэра Антон Науменко. Весной 2024 года не состоялся еще один конкурс. 19 декабря 2024 года гордума объявила повторный конкурс. Первый этап рассмотрения документов планировалось провести 28 февраля, второй этап с индивидуальным собеседованием — 4 марта. Итоговое заседание конкурсной комиссии было запланировано на 5 марта.