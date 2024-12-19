Кандидаты не играют

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Жуковский (слева) снялся с конкурса, так как стал депутатом

Фото: пресс-служба городской думы Кургана Дмитрий Жуковский (слева) снялся с конкурса, так как стал депутатом

Фото: пресс-служба городской думы Кургана

Курганская городская дума 19 декабря признала несостоявшимся конкурс на должность главы города. Один из двух кандидатов Дмитрий Жуковский отказался от участия перед процедурой избрания депутатами. В этот же день ему передали мандат члена гордумы после того как днем ранее место освободил Михаил Тимофеев. В 2024 году это уже вторая попытка выбрать главу Кургана: первая процедура не состоялась также из-за отказа от участия в конкурсе двух кандидатов, одним из которых был Дмитрий Жуковский. Эксперты считают, что конкурс провалился из-за неуверенности губернатора Курганской области Вадима Шумкова в основном претенденте на пост — временно исполняющем обязанности мэра Антоне Науменко.



В городской думе Кургана второй раз в 2024 году не состоялось финальное голосование за претендентов на пост главы. Причиной стал отказ от участия в конкурсе одного из двух кандидатов — исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Жуковского. На внеочередном заседании представительного органа 19 декабря конкурс был признан несостоявшимся. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

«В соответствии с федеральным законом №131 голосование по кандидатурам на должность главы муниципального образования может быть проведено только при наличии не менее двух зарегистрированных кандидатов. В связи с отказом от участия одного из кандидатов выборы главы Кургана не могут быть проведены»,— сообщила председатель комиссии по местному самоуправлению, регламенту гордумы и депутатской этике Татьяна Федорова.

Председатель гордумы Игорь Прозоров объяснил решение Дмитрия Жуковского снять свою кандидатуру тем, что он стал депутатом. Мандат ему вручили на этом же внеочередном заседании перед тем, как конкурс на должность главы был признан несостоявшимся. Господин Жуковский занял место Михаила Тимофеева, который сложил полномочия 18 декабря.

«В связи с осуществлением Дмитрием Сергеевичем теперь депутатской деятельности, которая будет занимать много времени, от него поступило заявление об отказе участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города»,— говорится в сообщении пресс-службы гордумы.

Депутат гордумы от партии КПРФ Иван Камшилов в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отметил, что Михаил Тимофеев написал заявление об отставке «без каких-либо объяснений», а Дмитрий Жуковский «во второй раз срывает выборы».

Городская дума Кургана уже приняла решение провести повторный конкурс по отбору претендентов на должность главы города, но точные даты не названы. Иван Камшилов отметил, что он пройдет в мае или июне.

Всего на должность главы Кургана претендовали три человека, кроме Дмитрия Жуковского: временно исполняющий обязанности мэра Антон Науменко и экс-депутат гордумы Яков Сидоров, которого до финального голосования не допустили. Итоговое заседание конкурсной комиссии состоялось еще 28 ноября. Дата голосования все это время не раскрывалась. Об этом не сообщалось и в повестках заседаний на сайте парламента. 18–19 декабря в архиве прошедших собраний депутатов также не указано о рассмотрении вопроса об отставке Михаила Тимофеева и подведении итогов конкурса на должность главы.

Первый конкурс по отбору кандидатур на пост мэра, освободившийся после отставки Елены Ситниковой, был объявлен в январе этого года. На него заявились врио главы Анастасия Аргышева, глава городского отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский и директор Центра социального обслуживания №1 Олег Антропов. Последний кандидат по результатам собеседования не прошел на финальное голосование. В мае конкурс признали несостоявшимся из-за отказа Анастасии Аргышевой и Дмитрия Жуковского от участия. Перед этим врио мэра подала в отставку. Ее место заняла заместитель главы, директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова, проработавшая в этой должности всего неделю. После ее увольнения исполнять обязанности главы Кургана стал Антон Науменко.

Эксперты в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отмечали, что основным претендентом на должность мэра Кургана является именно действующий врио. Политолог Александр Безделов объясняет срыв конкурса «продолжением поиска кандидатуры на пост мэра». «Я думаю, что губернатор Курганской области Вадим Шумков не до конца уверен в кандидатуре Антона Науменко. Пока он окончательно не примет решение, конкурс не состоится»,— отметил эксперт. Кандидатуру Дмитрия Жуковского политолог назвал «технической». Она необходима, чтобы конкурсная процедура была управляемой.

Ольга Воробьева