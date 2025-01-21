Коммунисты просят озвучить стоимость переезда нижегородской мэрии

Депутат Госдумы, руководитель нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров направил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву запросы о стоимости переезда мэрии из кремля в здание торгового центра «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Владислав Егоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат Госдумы Владислав Егоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее в правительстве региона подтвердили «Ъ-Приволжье» планы переезда мэрии из пятого корпуса кремля в здание торгового центра, недавно купленного госпредприятием «Нижегородская областная фармация». Сумму покупки здания не раскрывают. По оценке экспертов, она могла составить до 700 млн руб.

Владислав Егоров рассказал, что в конце 2024 года уже отправлял обращение в городскую администрацию по поводу планов переезда, но получил ответ, что таких планов нет.

Господин Егоров возмущен тем, что никто не объясняет целесообразность решения, депутатам и общественности не представлены экономические расчеты намеченных изменений. По мнению депутата, реконструкция торгового центра под мэрию обойдется дорого, и в текущих условиях это явно не первоочередная задача.

Он напомнил, что раньше (при прежнем губернаторе Валерии Шанцеве. — «Ъ») наоборот хотели все органы управления сосредоточить в одном месте, для этого и «затеивали» Дом правительства, ставший долгостроем. Теперь же правительство говорит о планах выселения органов власти и музеефикации кремля, которая, по информации Владислава Егорова, предварительно оценена в 3-4 млрд руб.

Галина Шамберина