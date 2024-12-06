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На достройке «Дома правительства» в 2024 году сэкономили 13,1 млн рублей

Власти Нижегородской области намерены сократить расходы на достройку «Дома правительства» в кремле в 2024 году. Согласно проекту изменений в бюджет, внесенному в заксобрание, расходы уменьшают на 13,1 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пояснительной записке уточняется, что возникла экономия ассигнований в связи с заменой строительных материалов на российские аналоги.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в бюджет 2024 года на достройку дома правительства закладывали 99 млн руб., проектом бюджета 2025 года предусмотрено еще 151,65 млн руб. Здание начали строить в 2007 году, сроком завершения работ сейчас значится 2027 год.

Ирина Швецова

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