Сочи вошел в тройку самых востребованных направлений из Кемерово в 2024 году

Сочи попал в топ-3 востребованных направлений из Кемерово в 2024 году. Курорт привлек 52,86 тыс. пассажиров, что соответствует росту на 4,8% по сравнению с прошлым годом, сообщается на официальном сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Наиболее популярным направлением также стала Москва, куда отправились 274,5 тыс. пассажиров. Это на 3% больше, чем в 2023 году. Второе место занял Санкт-Петербург с 54,1 тыс. пассажиров. Рост составил 7,9%. В 2024 году аэропорт Кемерово обслужил 2,4 тыс. самолетовылетов.

Пассажиропоток аэропорта Кемерово в 2024 году увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом, составив 507,7 тыс. человек. По данным аэропорта, рост обусловлен повышением частоты рейсов и увеличением провозных емкостей на воздушных линиях.

С 1 ноября авиакомпания S7 возобновила рейсы из Москвы в Кемерово с частотой четыре раза в неделю, что также способствовало увеличению пассажиропотока. Полеты по этому направлению отменили во втором полугодии 2023 года. До этого рейсы выполняли каждый день, а затем сократили до пяти дней в неделю.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт стал одним из самых востребованных внутренних маршрутов группы «Аэрофлот» из хаба в Красноярске. В 2024 году из аэропорта имени Д. А. Хворостовского наиболее популярными маршрутами также стали Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск и Новосибирск.

Мария Удовик