Сочи вошел в топ внутренних маршрутов группы «Аэрофлот» из хаба в Красноярске

Сочи стал одним из самых востребованных внутренних маршрутов группы «Аэрофлот» из хаба в Красноярске, сообщает пресс-служба авиакомпании. В 2024 году из аэропорта имени Д.А. Хворостовского в Красноярске наиболее популярными маршрутами также стали Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск и Новосибирск. На международной арене лидируют направления Пхукет, Ташкент и Ош.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авиакомпании группы «Аэрофлот», в том числе «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», перевезли 2,16 млн пассажиров через красноярский аэропорт, что на 38% превышает показатели 2023 года и составляет половину от общего пассажиропотока. В 2024 году группа выполнила 27 внутренних и 10 международных рейсов из Красноярска. Более 1,8 млн пассажиров воспользовались внутренними линиями, что показывает рост на 31%, а международные рейсы обслужили свыше 350 тыс. человек с увеличением на 84%.

Пассажиропоток под кодом SU через аэропорт Красноярска впервые превысил 2 млн человек, а авиакомпания «Победа» перевезла более 135 тыс. пассажиров.

«Ъ-Сочи» писал, что в топ-10 быстрорастущих направлений внутренней сети попали перелеты между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом. В рейтинг также вошли рейсы между Москвой и Кемерово, Москвой и Калининградом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском.

Мария Удовик