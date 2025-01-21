В Ясном отменена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников

Воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотной авиации отменена в городе Ясном Оренбургской области. Об этом сообщила глава муниципального образования Татьяна Силантьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА была объявлена утром во вторник, 21 января, в Ясном и поселке Комаровский Оренбургской области. Чиновники призвали жителей спрятаться в укрытиях.

В настоящее время на территории региона нет угрозы атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер, фактов обнаружения БПЛА на территории области не установлено, и «все продолжают работу в штатном режиме».

Георгий Портнов