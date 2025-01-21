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В Оренбуржье в двух муниципалитетах объявили угрозу атаки БПЛА

Воздушная опасность объявлена в городе Ясный и поселке Комаровский Оренбургской области из-за угрозы атаки беспилотников утром во вторник, 21 января. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон и дверей или в подвалах многоквартирных домов. Об этом сообщает руководство муниципалитетов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чиновники призвали жителей оставить свои вещи и не тратить время на сборы, а также убедиться, что близкие в безопасности. Также они попросили граждан проследовать к ближайшему укрытию и находиться в там до отмены воздушной тревоги. Об отмене опасности жителей уведомят по системе оповещения населения.

Георгий Портнов

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