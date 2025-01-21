В Сочи насмерть сбили пенсионерку

В понедельник, 20 января 2025 года, в 17:50 в районе дома 211 на улице Виноградной 37-летний водитель автомобиля KIA сбил 84-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном месте, находясь в зоне видимости подземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

В 2024 году в Сочи сотрудники ГАИ зарегистрировали 220 ДТП, в которых погибли 10 человек. 185 участников аварий, среди которых 26 детей, получили травмы различной степени тяжести. За этот период сотрудники Госавтоинспекции выявили и привлекли к ответственности более 3,9 тыс. нарушителей ПДД.

«Ъ-Сочи» писал, что на Курортном проспекте легковой автомобиль Ravon столкнулся с автобусом. Легковушку отбросило в патрульную машину ДПС.

Мария Удовик