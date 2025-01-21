Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении ребенка в школе Азнакаево

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Татарстану Валерию Липскому предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении ребенка в одной из школ Азнакаево. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ранее в СМИ сообщалось, что в одной из школ Азнакаево несколько детей избили своего одноклассника. После драки школьник был госпитализирован с различными травмами.

Позднее следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

В частной футбольной секции Набережных Челнов также несколько детей избили своего сверстника, СК России по Татарстану возбудил уголовное дело.

Артём Дергунов