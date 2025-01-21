Бывший ярославский министр транспорта занялся беспилотниками

Бывший министр транспорта Ярославской области Марат Баснукаев стал заместителем директора московского АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем». Об этом господин Баснукаев сообщил на своей странице Вконтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мурат Баснукаев, Вконтакте Фото: Мурат Баснукаев, Вконтакте

«Ъ-Ярославль» сообщал, что данное АНО ранее возглавил другой бывший ярославский чиновник — Максим Авдеев, работавший до середины 2024 года первым заместителем председателя правительства Ярославской области.

В Ярославском правительстве господин Баснукаев работал с 2022 года, в 2023 году стал и.о. директора департамента транспорта, а затем — министром. Об отставке он объявил 2 июля 2024 года.

Авиационная сфера знакома Марату Баснукаеву, ранее он работал в Грозненском Центре ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Антон Голицын