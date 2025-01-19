Бывший зампред ярославского правительства вернулся на работу в Москву

Бывший первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев стал генеральным директором московского АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем». Данные об этом содержатся в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Авдеев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Максим Авдеев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Авдеев назначен гендиректором 24 декабря, на этом посту он сменил Олега Рузского. Учредителем АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» является АНО «Цифровая трансформация», учрежденное департаментом информационных технологий города Москвы.

Организация находится в индустриальном парке «Руднево». АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» создано в 2023 году для развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Центр является самым крупным в стране научно-производственным комплексом по созданию БПЛА и участвует в реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

До назначения в Ярославль Максим Авдеев был советником министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В 2016 году был назначен заместителем председателя правительства Ярославской области, затем стал первым зампредом. В сентябре 2023 года господин Авдеев перестал курировать подразделения правительства, а 2 июля 2024 года объявил об уходе с должности.

Антон Голицын