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Сочинцев предупредили о мошеннических домовых чатах

Полиция Сочи предупреждает жителей и гостей курорта об очередном виде мошенничества — домовых чатах с QR-кодом. Как пояснили в пресс-службе УВД курорта, в QR-код может быть интегрирована любая информация, например, ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Цель — получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования»,— отметили в полиции.

Гражданам рекомендуют быть бдительными при просмотре электронных писем или сообщений. Советуют также не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам и не переходить по подозрительным ссылкам. Не следует скачивать файлы из ненадежных источников. Правоохранители призывают пользоваться надежными антивирусными программами.

Как писал «Ъ-Сочи», по состоянию на октябрь 2024 года жители курорта перевели мошенникам около 300 млн руб. Также в полиции предупреждали о новой схеме мошенничества.

Вячеслав Рыжков

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