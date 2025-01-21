Сочинцев предупредили о мошеннических домовых чатах

Полиция Сочи предупреждает жителей и гостей курорта об очередном виде мошенничества — домовых чатах с QR-кодом. Как пояснили в пресс-службе УВД курорта, в QR-код может быть интегрирована любая информация, например, ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Цель — получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования»,— отметили в полиции.

Гражданам рекомендуют быть бдительными при просмотре электронных писем или сообщений. Советуют также не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам и не переходить по подозрительным ссылкам. Не следует скачивать файлы из ненадежных источников. Правоохранители призывают пользоваться надежными антивирусными программами.

Как писал «Ъ-Сочи», по состоянию на октябрь 2024 года жители курорта перевели мошенникам около 300 млн руб. Также в полиции предупреждали о новой схеме мошенничества.

Вячеслав Рыжков