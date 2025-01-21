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Коммерсантъ FM
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Со дна Байкала по требованию прокуратуры убрали статую рыцаря со щитом

В Иркутской области на дне озера Байкал в районе поселка Листвянка была демонтирована двухметровая металлическая статуя рыцаря со щитом в одной руке и корабельным колоколом в другой. Как сообщает Байкальская межрегиональная природная прокуратура, арт-объект был «извлечен из озера после вмешательства надзорного ведомства».

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Фото: @BaikalMPP

Фото: @BaikalMPP

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Фото: @BaikalMPP

Фото: @BaikalMPP

Проверка природоохранной прокуратуры по факту размещения статуи на дне озера была инициирована 14 января «в связи с информацией в социальных сетях». В ведомстве отмечают, что объект под названием «Рыцарь Байкала» был установлен в декабре 2024 года частным дайвинг-центром, после чего «подвергся критике со стороны жителей Иркутской области».

Первоисточником информации об установлении статуи на дне озера стал иркутский дайвер Марк Кисурин. Его публикация в Telegram-канале позднее послужила поводом для материалов в сетевых изданиях Иркутской области и Бурятии.

Подробнее об экологической ситуации на Байкале — в материале «Туристы дожидаются льда».

Влад Никифоров, Иркутск

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