Кандидат в канцлеры ФРГ призвал НАТО не спешить с увеличением оборонных расходов

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал партнеров по НАТО сосредоточиться на текущих целях по оборонным расходам, прежде чем обсуждать увеличение бюджета НАТО на оборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner / AP Фото: Martin Meissner / AP

«В течение следующих трех-четырех лет нам следует сосредоточиться на достижении цели (по оборонным расходам НАТО.— ''Ъ'') как минимум 2% (ВВП.— ''Ъ'')»,— сказал Фридрих Мерц в интервью радиостанции DLF. Его цитирует Reuters.

В ходе интервью Фридрих Мерц напомнил, что в настоящее время в НАТО наблюдается дефицит военного бюджета в размере €30–40 млрд в год. По его словам, членам альянса «нужно усердно работать именно над этим».

В начале декабря Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что европейские участники НАТО начали обсуждать необходимость нарастить затраты членов альянса на оборону с 2% до 3% ВВП. По данным издания, обсуждается возможность обязать к этому членов НАТО на саммите в июне 2025 года.

При этом президент США Дональд Трамп высказывал мнение о необходимости увеличения военных расходов стран НАТО с 2% до 5% ВВП. Сразу после вступления в должность вчера, 20 января, господин Трамп вновь пообещал добиться от всех союзников по Североатлантическому альянсу повышения целевого показателя.

Анастасия Домбицкая