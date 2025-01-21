Кандидат в канцлеры ФРГ призвал НАТО не спешить с увеличением оборонных расходов
Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал партнеров по НАТО сосредоточиться на текущих целях по оборонным расходам, прежде чем обсуждать увеличение бюджета НАТО на оборону.
Фото: Martin Meissner / AP
«В течение следующих трех-четырех лет нам следует сосредоточиться на достижении цели (по оборонным расходам НАТО.— ''Ъ'') как минимум 2% (ВВП.— ''Ъ'')»,— сказал Фридрих Мерц в интервью радиостанции DLF. Его цитирует Reuters.
В ходе интервью Фридрих Мерц напомнил, что в настоящее время в НАТО наблюдается дефицит военного бюджета в размере €30–40 млрд в год. По его словам, членам альянса «нужно усердно работать именно над этим».
В начале декабря Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что европейские участники НАТО начали обсуждать необходимость нарастить затраты членов альянса на оборону с 2% до 3% ВВП. По данным издания, обсуждается возможность обязать к этому членов НАТО на саммите в июне 2025 года.
При этом президент США Дональд Трамп высказывал мнение о необходимости увеличения военных расходов стран НАТО с 2% до 5% ВВП. Сразу после вступления в должность вчера, 20 января, господин Трамп вновь пообещал добиться от всех союзников по Североатлантическому альянсу повышения целевого показателя.
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