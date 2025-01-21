Директором воронежского «ГМК Рудгормаш» стал Евгений Сухарев

Новым директором структуры воронежского машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева «Горная машиностроительная компания — Рудгормаш» («ГМКГ-РГМ») стал Евгений Сухарев. Изменения пока не отражены в ЕГРЮЛ, но господин Сухарев уже указан руководителем на сайте компании.

Его предшественник Владимир Астахов возглавлял «ГМК-РГМ» с октября 2022 года, следует из данных Rusprofile. Причины кадровых изменений в компании официально не раскрывали.

По данным Rusprofile, ООО «ГМК-РГМ» было зарегистрировано в Воронежской области в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Учредителем является Максим (Анатольевич) Чекменев. Выручка в 2023 году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.

Это не первая смена топ-менеджмента на «Рудгормаше». С 10 января генеральном директором другой структуры холдинга — ООО «Обогатительное оборудование» — стал Валерий Матвеев. Прошлый руководитель Алексей Битюцких занимал эту должность с сентября 2023 года. Причины кадровых изменений также неизвестны.

В конце ноября 2024 года арбитражный суд Воронежской области признал банкротом головную структуру холдинга ООО управляющая компания «Рудгормаш». По данным на середину ноября, в реестр требований было включено уже 2,1 млрд руб. задолженности перед 14 кредиторами.

О банкротстве структур холдинга читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Рудгормаш" разделил долги».

Анастасия Колпачева