Сочи вошел в топ популярных направлений для автопутешествий в январе

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий в январе. Курорт собрал 7% бронирований. В среднем путешественники бронируют номера на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Первое место забрала Москва с 9% бронирований. В среднем туристы остаются в столице на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,6 тыс. руб.

Второе место получил Санкт-Петербург с 8% бронирований. Средняя продолжительность поездки четыре ночи. Одна ночь размещения в культурной столице в среднем стоит 5,3 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. В среднем путешественники пребывают в городе два дня. Средняя стоимость ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Геленджик занял седьмое место. Средняя продолжительность поездки четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,2 тыс. руб.

За ним следует Красная Поляна. В горах Сочи путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 13,5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в зимнем сезоне 2024/2025 цены на размещение в гостиницах Красной Поляны повысились в среднем на 15–20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако после Нового года стоимость проживания на сочинском горнолыжном курорте снизилась.

Мария Удовик