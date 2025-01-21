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Областные власти ждут ответ правительства РФ о деньгах на фуникулер в Городце

Правительство Нижегородской области направило в адрес правительства РФ запрос о выделении денег на строительство фуникулера в Городце, но пока источник финансирования не определен, рассказали в городецкой администрации.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фуникулер должен соединить исторический квартал с «Городом мастеров» на берегу Волги. В администрации отметили, что без федерального софинансирования построить подобный объект невозможно. При условии определения источника финансирования в 2025 году строительство планируют провести в 2025-2026 годах. Стоимость работ составляет около 370 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Главгосэкспертиза России со второй попытки одобрила проект строительства фуникулера в Городце весной 2022 года. Генеральным проектировщиком выступило ООО «Доппельмайр Раша», российская «дочка» австрийской Doppelmayr/Garaventa. Изначально приступить к строительству планировали в 2021 году — в год 800-летия со дня рождения Александра Невского, умершего в этом городе. Стоимость тогда оценивали в 336 млн руб. и планировали провести работы по федеральной программе развития туризма. При этом против объекта выступили местные жители, опасающиеся, что он нарушит исторически сложившийся ландшафт.

Галина Шамберина

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