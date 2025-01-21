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Коммерсантъ FM
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МИД: РФ рассчитывает, что Трамп будет уважать правовой режим Панамского канала

В Москве рассчитывают, что пришедший к власти 47-й президент США Дональд Трамп будет уважать международно-правовой статус Панамского канала, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Фото: Matias Delacroix / AP

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Фото: Matias Delacroix / AP

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

«Рассчитываем, что в ходе ожидаемых обсуждений руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом вопросов контроля над Панамским каналом, что, безусловно, относится к сфере их двусторонних отношений, стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии»,— сказал дипломат в ответ на вопрос ТАСС.

В конце прошлого года тогда еще избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала. Политик подчеркивал, что Панамский канал — важнейший стратегический актив США, обеспечивающий экономическую стабильность и безопасность страны. В ходе своей инаугурационной речи 20 января американский лидер заявил, что Китай управляет каналом, хотя США «давали его Панаме».

Панамский лидер Хосе Рауль Мулино «решительно отверг заявления», сделанные президентом США в отношении Панамы и Панамского канала в инаугурационной речи. «Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета», — говорится в заявлении в соцсети X.

Панамский канал был построен и введен в эксплуатацию США в 1914 году. Соединяя Атлантический и Тихий океаны, он считается одним из важнейших транспортных водных путей международного значения. США сохраняли контроль над морским путем до 1999 года, после чего он был передан в управление панамским властям.

Подробнее об инаугурации Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Анастасия Домбицкая

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