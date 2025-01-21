Дональд Трамп допустил использование армии США против мексиканских банд

США могут задействовать вооруженные силы для борьбы с наркокартелями на территории Мексики, заявил президент Дональд Трамп. Он поднял эту тему во время подписания указа о признании мексиканских наркокартелей террористическими организациями.

По словам господина Трампа, «люди хотели этого годами». Он утверждает, что в результате деятельности наркокартелей ежегодно погибает 250–300 тыс. американцев. Один из журналистов спросил республиканца, может ли он распорядиться об отправке вооруженных сил США в Мексику.

«Это (применение армии США.— "Ъ") может произойти. Случались и более странные вещи»,— ответил Дональд Трамп (цитата по ТАСС).

До вступления в должность господин Трамп критиковал миграционную политику Мексики. Он обвинил страну в недостаточном контроле над мигрантами и наркотиками, проникающими на территорию США. В качестве ответных мер он обещал ввести пошлины на товары из Мексики.

О других планах президента США — в публикации «Ъ» «Трампическая сила».