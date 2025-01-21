Баскетболистки курского «Динамо» проиграли УГМК с разрывом в два очка

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл екатеринбургскому УГМК в матче чемпионата премьер-лиги. Он прошел на временной домашней арене курянок в Туле 20 января и завершился со счетом 70:72 (16:17, 9:16, 20:13, 25:26).

Фото с матча

Фото: Курский женский баскетбольный клуб «Динамо»

Самыми результативными игроками команды хозяев стали Дарья Репникова (17 очков), Киара Линскенс (16 очков и шесть подборов), Нина Глонти и Ольга Фролкина (по 12 очков).

По итогам 20-ти матчей курское «Динамо» опустилось с третьего на четвертое место турнирной таблицы с 33 очками. УГМК удалось сохранить лидерство с результатом в 37 очков.

В предыдущей игре курянки на выезде победили «Самару» со счетом 72:55. В следующем матче курское «Динамо» сразится с «Никой-Лузалес», занимающей второе место в турнирной таблице, в Сыктывкаре. Он запланирован на 14:30 30 января.

Алина Морозова