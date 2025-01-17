Курское «Динамо» победило «Самару» в мачте премьер-лиги

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» обыграл «Самару» в рамках чемпионата женской премьер-лиги со счетом 72:55 (20:20, 15:16, 10:17, 10:19). Матч прошел в спорткомплексе «МТЛ Арена» в Самаре 16 января.

Самыми результативными игроками курской команды стали Александра Штанько (21 очко), Дарья Репникова (13 очков и шесть передач), Елизавета Шабанова (десять очков), Джейлин Браун (16 подборов и четыре очка) и Нина Глонти (девять подборов и восемь очков).

По итогам 19-ти матчей курское «Динамо» сохраняет третью строчку в турнирной таблице с 32 очками. В предыдущей игре курянки победили красноярский «Енисей» со счетом 71:54.

В следующий раз в рамках премьер-лиги курское «Динамо» встретится с лидером чемпионата — екатеринбургским УГМК. Матч пройдет в спорткомплексе МСК на временной домашней арене курянок в Туле 20 января.

Анастасия Колпачева