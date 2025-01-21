Рынок автомобилей с пробегом в Прикамье прекратил рост

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra, с января по декабрь 2024 года в Пермском крае зарегистрировали 86 023 подержанных автомобиля — это на 0,4% больше, чем в 2023 году. В 2023 году на учет в регионе было поставлено 85 718 машин с пробегом, что на 15,3% больше показателя 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как выяснил "Ъ" в "Автостате", российский рынок автомобилей с пробегом в 2024 году вырос на 6%, достигнув рекордных показателей за десять лет (6,04 млн штук). На динамику повлияло увеличение предложения, рост доходов части населения, а также ожидания роста цен.

Отметим, что из 30 брендов, которые прошли регистрацию в Прикамье как подержанные авто, показали рост продаж только 12 марок. Еще 18 брендов снизили объемы регистрации. Наиболее значительный рост объемов регистрации в минувшем году показали Haval (+136,9%), Chery (+54,5%) и SeAZ1 (+50,2%). Самое сильное падение продаж пришлось на Subaru (–18,5%), Peugeot (–18,3%) и Suzuki (–18,2%).

В топ-5 брендов по доле рынка вошли Lada (31,5%), KIA (6,5%), Toyota (5,7%), Hyundai (5,5%) и Renault (5,4%).

Напомним, что рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае в 2024 году вырос на 46,2% по сравнению с 2023-м. Всего в минувшем году на учет поставили 26 661 новую легковую машину. Развитие пермского авторынка снизило обороты после 66%-ного прироста в 2023 году, когда на учет было поставлено более 18 тыс. новых автомобилей.