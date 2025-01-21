Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рынок автомобилей с пробегом в Прикамье прекратил рост

По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra, с января по декабрь 2024 года в Пермском крае зарегистрировали 86 023 подержанных автомобиля — это на 0,4% больше, чем в 2023 году. В 2023 году на учет в регионе было поставлено 85 718 машин с пробегом, что на 15,3% больше показателя 2022 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как выяснил "Ъ" в "Автостате", российский рынок автомобилей с пробегом в 2024 году вырос на 6%, достигнув рекордных показателей за десять лет (6,04 млн штук). На динамику повлияло увеличение предложения, рост доходов части населения, а также ожидания роста цен.

Отметим, что из 30 брендов, которые прошли регистрацию в Прикамье как подержанные авто, показали рост продаж только 12 марок. Еще 18 брендов снизили объемы регистрации. Наиболее значительный рост объемов регистрации в минувшем году показали Haval (+136,9%), Chery (+54,5%) и SeAZ1 (+50,2%). Самое сильное падение продаж пришлось на Subaru (–18,5%), Peugeot (–18,3%) и Suzuki (–18,2%).

В топ-5 брендов по доле рынка вошли Lada (31,5%), KIA (6,5%), Toyota (5,7%), Hyundai (5,5%) и Renault (5,4%).

Напомним, что рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае в 2024 году вырос на 46,2% по сравнению с 2023-м. Всего в минувшем году на учет поставили 26 661 новую легковую машину. Развитие пермского авторынка снизило обороты после 66%-ного прироста в 2023 году, когда на учет было поставлено более 18 тыс. новых автомобилей.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...