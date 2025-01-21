Дональд Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС
Президент США Дональд Трамп назвал низкими траты Испании на оборону. Он по ошибке сказал, что страна является членом БРИКС.
После церемонии инаугурации господин Трамп подписал ряд указов в Белом доме. Во время этого один из журналистов спросил, чего следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. Он привел в пример Францию и Испанию.
«У Испании очень низкие (расходы на оборону.— "Ъ")... И еще, она же страна БРИКС? Она страна БРИКС, Испания»,— ответил Дональд Трамп (цитата по CNN).
БРИКС — объединение, в которое входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. До вступления в должность господин Трамп потребовал от стран БРИКС обязательств, что они не станут создавать альтернативу доллару, в противном случае он пригрозил ввести против них санкции.
О деятельности избранного президента США — в материале «Ъ» «Трампическая сила».
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