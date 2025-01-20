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Четыре человека пострадали в результате ДТП с автобусом и УАЗом под Петербургом

Полиция проводит проверку обстоятельств дорожной аварии с участием автомобиля УАЗ и автобуса на трассе Петербург — Кировск в Ленобласти. Инцидент с пострадавшими произошел 20 января в 16:40 на 44-м километре автодороги.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 26-летний водитель за рулем УАЗа не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на остановке маршрутный автобус ПАЗ под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили водитель внедорожника и его 27-летний пассажир, а также две пассажирки автобуса, 36 и 46 лет. По предварительной информации, водителю автомобиля УАЗ стало плохо за рулем. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге избрал меру пресечения предполагаемому виновнику смертельного ДТП с двумя погибшими на набережной Обводного канала в минувшие выходные.

Андрей Цедрик

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