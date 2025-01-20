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Ученые призвали власти строить автодорогу в Королев в обход «Лосиного острова»

Академики, члены-корреспонденты РАН и другие ученые просят зампредседателя правительства Марата Хуснуллина остановить проект прокладки автодороги в подмосковный Королев через национальный парк «Лосиный остров». Обращение 40 деятелей науки опубликовала межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» (экологическое объединение, деятельность которого направлена на консолидацию усилий профессионального сообщества в сфере охраны природы). Ученые настаивают, что осуществить проект можно без «причинения существенного вреда» нацпарку.

Власти подмосковного Королева с 2023 года обсуждают постройку дублера постоянно загруженного пробками съезда с трассы М-8 «Холмогоры» (маршрут по Водопроводной аллее до Калининградской улицы). Администрация города считает «с учетом генплана развития городского округа» это единственным вариантом решения проблемы заторов. О поддержке идеи заявляли в подмосковном Минтрансе. В декабре 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал начать строительство съезда уже в первом полугодии 2025 года.

Обращение в адрес господина Хуснуллина подписали в том числе научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, председатель Российского национального комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Юрий Дгебуадзе и председатель Научного совета РАН по экологии биологических систем Вячеслав Рожнов. В письме отмечается, что заявления подмосковного губернатора вызывают «серьезную обеспокоенность», так как строительство дороги изолирует значительную часть Мытищинского лесопарка от остальной территории национального парка. Это, опасаются ученые, приведет к деградации природных комплексов, нарушению путей миграции ряда животных и уничтожению их популяции на данной территории.

Полина Мотызлевская

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