На Октябрьской железной дороге в 2024 году отремонтировали 573 километра пути

По итогам прошедшего года на Октябрьской железной дороге было отремонтировано в общей сложности 573,3 км ж/д пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Как сообщили 20 января в пресс-службе ОЖД, в частности, на скоростной линии Санкт-Петербург — Москва специалисты компании выполнили ремонт 85 км пути. Также отремонтировано 131 км ж/д пути по направлениям пропуска грузов из Республики Беларусь.

Дополнительно в декабре 2024 года 11 км пути железнодорожники обновили с использованием технологии зимней укладки. Помимо этого, было заменено 244 стрелочных перевода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка на Октябрьской железной дороге в Петербурге по итогам прошлого года выросла на 11%.

Андрей Цедрик