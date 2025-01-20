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Средняя зарплата в Петербурге за год увеличилась почти на 21%

В 2024 году средняя заработная плата в Петербурге увеличилась на 20,9%. Об этом сообщает пресс-служба комитета по труду и занятости. По мнению чиновников, это говорит о сохранении конкуренции за квалифицированных сотрудников несмотря на то, что количество вакансий в городе сократилось на 17% по сравнению с рекордным 2023 годом.

Согласно документу, рост зарплат работников добывающей промышленности вырос на 103,5%, топ-менеджеров — на 60,2%, сотрудников транспортной сферы — на 45,2%, топливной промышленности — на 36%, сервисного обслуживания — 35%, пищевой промышленности и ЖКХ — на 22,6%.

Наиболее высокий заработок на текущий момент предлагают руководителю направления эксклюзивных продаж — 346 тыс. рублей, главному инженеру дирекции производственного комплекса — 300 тыс. рублей, администратору базы данных — 280 тыс. рублей, главному архитектору — 260 тыс. рублей, инженеру-программисту — 250 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заработная плата дворников Санкт-Петербурга вырастет на 30% во втором полугодии. В итоге специалисты будут получать чуть более 65 тыс. рублей.

Андрей Маркелов

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