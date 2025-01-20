По указанию Бастрыкина в Тюмени возбудят дело после нападения собак на ребенка

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителя Тюмени о бездействии властей в вопросе отлова бродячих собак после нападения животного на ребенка, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Тюменец сообщил, что рядом со школой по улице Шишкова в Тюмени обитает стая собак, а 17 января одна из собак укусила ребенка возле учебного заведения. Он оказал помощь пострадавшему, отогнав агрессивное животное. По его словам, обращения в компетентные органы не привели к результатам.

СКР по Тюменской области организовал проверку. После возбуждения и расследования уголовного дела Александру Бастрыкину доложат о его обстоятельствах.

Напомним, в конце декабря Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию уголовного дела, возбужденного СКР Свердловской области по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после нападения на детей собаки в поселке Северный.

Ирина Пичурина