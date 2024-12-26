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Бастрыкину доложат по делу о нападении собаки в свердловском поселке

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию уголовного дела, возбужденного СКР Свердловской области по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после нападения на детей собаки в поселке Северный, передает Следком.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Накануне в Дзержинском районе Нижнего Тагила СКР начал проверку после нападения собаки, покусавшей двух детей в поселке Северном — ее отогнал прохожий. Местные жители ранее жаловались на бродячих собак в этом районе, но меры не были приняты.

Ирина Пичурина

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