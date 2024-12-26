Бастрыкину доложат по делу о нападении собаки в свердловском поселке
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию уголовного дела, возбужденного СКР Свердловской области по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после нападения на детей собаки в поселке Северный, передает Следком.
Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Накануне в Дзержинском районе Нижнего Тагила СКР начал проверку после нападения собаки, покусавшей двух детей в поселке Северном — ее отогнал прохожий. Местные жители ранее жаловались на бродячих собак в этом районе, но меры не были приняты.