Спутники перестали фиксировать большие скопления мазута в Черном море

Инструменты спутникового мониторинга перестали фиксировать загрязнения в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по дистанционным методам исследования, сотрудничающего с Морспасслужбой, Сергея Станичного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Эксперт пояснил, что инструменты могут фиксировать только большие скопления. При этом в море мазут уже распался на мелкие кусочки, размер которых составляет, по данным господина Станичного, максимум несколько десятков сантиметров.

При этом власти Краснодарского края 20 января сообщили, что пятен нефтепродуктов на поверхности воды в акватории Анапы не обнаружено. Такие выводы оперштаб региона озвучил после обследования спасателями прибрежной зоны от анапского морпорта до порта Тамань.

Татьяна Ручкина