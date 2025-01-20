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Оперштаб: в акватории Анапы пятен нефтепродуктов на поверхности воды нет

Пятен нефтепродуктов на поверхности воды в акватории Анапы не обнаружено. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, 20 января в первой половине дня спасатели обследовали прибрежную зону от анапского морпорта до порта Тамань.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

Зона мониторинга составила около 100 кв. км. В такие рейды маломерные суда отправляются ежедневно, напомнили в оперштабе.

«Единственное, что может повлиять на выполнение задач,— погода. При шторме в 3-4 балла маломерные суда ГИМС в море выйти не могут»,— рассказали власти.

Татьяна Ручкина

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